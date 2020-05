Ziekenhuizen zien wachtlijsten oplopen: 'Hier wachten drieduizend mensen op een operatie'

Hoe hard ziekenhuizen ook hun best doen om de 'normale' zorg weer op te pakken, de wachtlijsten lopen steeds verder op. "Alleen al hier wachten drieduizend mensen op een operatie", zegt Rianne Ruit van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.

"Om wachtlijsten weg te werken moeten we op 150 of 200 procent van onze capaciteit draaien, maar dat kan niet. We hebben er niet de mensen en middelen voor. Mede door veiligheidsmaatregelen zitten we nu op 25 procent en hopelijk volgende week 50 procent."

De capaciteit is nu nog niet het grootste probleem, zegt ze: "De grootste uitdaging is om mensen hier weer naar toe te krijgen. Pas als ze hier weer komen kunnen we ze helpen." Op de poliklieken herkennen ze dat beeld; het loopt er niet bepaald storm.

"Mensen blijven weg. Enerzijds met de gedachte dat ze het ziekenhuis niet extra willen belasten in een crisisperiode, maar ook uit angst. Is het wel veilig? Nou, ik voel me hier veiliger dan in de supermarkt", zegt Michaela Snijders, hoofd polikliniek kindergeneeskunde & gynaecologie.

Ook Ruit benadrukt dat het veilig is om naar het ziekenhuis te komen: "Kijk om je heen. Er zijn looproutes, wachtruimtes ingericht op anderhalve meter afstand, extra hygiënemaatregelen, alles om mensen hier weer verantwoord te kunnen helpen."

Aan een tweede coronagolf wil ze liever niet denken: "Als het gebeurt dan zullen we weer klaar staan, maar voorlopig is de herstart van de reguliere zorg al een uitdaging op zich."