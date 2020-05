Is Rotterdam-Hillegersberg eindelijk verlost van de terrormier?

De afgelopen weken is een specialistisch bedrijf al twee keer langsgeweest om de aaltjes los te laten. Met een tuinslang en spuit worden ze in de grond gespoten en daar moeten ze zich tegoed gaan doen aan de kroost van de terrormier. Woensdag is de derde en laatste sessie. De grote vraag: zijn ze nu eindelijk weg?

Massagraven

"We zien op sommige plekken echt hele grote massagraven van dode werkstermieren, dus er gebeurt wel degelijk wat", zegt mierenexpert Jitte Groothuis lachend. Maar, er is ook slecht nieuws.

"Dit is een locatie waar zo ontzettend veel mieren zitten. Er zitten er veel verstopt in de bosjes en in de bodem. Hopelijk heeft de bestrijding ook daar effect, maar het zijn er momenteel nog zoveel dat de bewoners nog behoorlijk overlast hebben."

Bewoners zijn radeloos

En hoe. De draaigatjes zijn inderdaad een grote plaag. Ze kruipen over lichamen, steken lelijk en nemen de hele tuin over. En dat al vijf jaar lang. Bewoners zijn radeloos.

"Ik heb behoorlijk wat last van de mieren. Ik heb last in de woonkamer, in de keuken, in de badkamer, zelfs tot in mijn bed aan toe", vertelt Jan Reit. Hij is hoopvol over de nieuwe behandeling maar ziet nog geen resultaten. "De biologische manier waarop ze dit aanpakken, zonder gif, daar sta ik volledig achter. Ik zie nog geen positief effect want zoals u ziet, zie je de mieren over de muur bij mij naar binnen wandelen."

"Het is echt geen doen, het is vreselijk. Als wij met een glaasje rosé in de tuin willen zitten, zetten we onze benen al ergens op. Dan nog kruipen ze omhoog en over je heen", zei bewoner Ineke Cramer van de Molenlaan eerder tegen Rijnmond.

Nageslacht

Helemaal waterdicht is het plan met de aaltjes ook niet, want ze hebben het alleen voorzien op het nageslacht en kunnen de volwassen mieren niet aan. Die moeten dus uit zichzelf doodgaan of er moet grover geschut komen. En die is niet zo natuurvriendelijk.

"We hebben sowieso ook twee ontheffingen lopen voor chemische bestrijdingsmiddelen", vertelt Conny van der Meer van de gemeente Rotterdam. "We moeten nog bepalen waar we dat precies gaan inzetten. Natuurlijk informeren we eerst de bewoners daarover. We hopen gewoon heel erg dat dit aaltje ook echt het werk doet wat we hopen."

Verslaggever Marion Keete maakte vorige maand deze reportage over draaigatjesgate in Rotterdam-Hillegersberg.