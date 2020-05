Stedin klopt aan bij gemeenten: 1 miljard nodig voor verduurzaming

Voor de verduurzaming moet het gas- en elektriciteitsnet op de schop. Zo is nieuwe infrastructuur nodig om stroom van wind- en zonneparken te transporteren en om wijken te verwarmen met restwarmte. Ook moet het elektriciteitsnet worden voorbereid op de komst van miljoenen elektrische auto's en bussen.

Deze investeringen zijn nodig, naast het gebruikelijke onderhoud aan het elektriciteitsnet, liet Stedin al eerder weten.



Wetgeving staat niet toe dat de inkomsten van de netbeheerder harder stijgen. Daarom vraagt Stedin nu een bijdrage van de aandeelhouders. In totaal wordt er tot 2030 zo'n zeven miljard euro aan investeringen uitgevoerd.

Stedin verwacht niet dat de problemen rondom de coronauitbraak uitstel van de energietransitie tot gevolg hebben. Financieel directeur Danny Benima: "Het zijn onzekere tijden. We beseffen dat de impact van het coronavirus ook onze aandeelhouders kan raken. Daarom zijn we met hen in gesprek over hoe we de investeringen voor de energietransitie kunnen financieren."