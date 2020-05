'Hoe ervaren nabestaanden de laatste zorg voor coronapatiënten?'

"Nu het aantal besmettingen daalt, is het tijd om vast te leggen wat er is gebeurd. Zo kunnen we lessen trekken voor de toekomst", zegt hoogleraar Agnes van der Heide van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Van der Heide: “De meeste mensen die het virus oplopen, genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie extra moeilijk. Dat geldt niet alleen als iemand overlijdt door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Om te kunnen begrijpen wat dit betekent, is het belangrijk om nu na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.”

“We willen zowel nabestaanden als zorgverleners vragen naar de afgelopen periode. Hoe is de zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? Maar ook: wat is het effect hiervan op het rouwproces van familieleden van personen die tijdens de crisis overlijden?”