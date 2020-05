Pastors pleit voor hoger inkomen leraren Rotterdam-Zuid: 'Vijfduizend euro extra is een aardige richtlijn'

Volgens Marco Pastors is dit hét moment om goede leraren in Rotterdam-Zuid aan te trekken door ze structureel meer te gaan betalen. "Omdat het werk zwaarder is, is het gerechtvaardigd om ze beter te belonen."

Daarmee reageert de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) op het lerarentekort in het Rotterdamse basisonderwijs dat twee keer zo groot blijkt als aanvankelijk werd gedacht.

Door een nieuwe manier van onderzoeken kwam het forse lerarentekort in de stad aan het licht. Voorheen werd de nood enigszins verdoezeld doordat directieleden, intern begeleiders en onderwijsassistenten voor de klas werden gezet, terwijl dat ten koste ging van hun eigenlijke werk.

Scheve verdeling

Pastors wijst in zijn pleidooi voor een betere beloning voor leraren op Zuid ook op 'de scheve verdeling' van het tekort in de stad. "De helft van het lerarentekort zit in Rotterdam-Zuid." Het gaat hierbij om 220 van de 440 vacatures. "Het NPRZ is er al langer voorstander van om ook de zittende onderwijzers die het goed doen extra te belonen. Dat is heel normaal in andere branches, maar niet in het onderwijs. Daar wordt snel gedacht: onderwijzers doen het goed omdat ze in de kinderen geloven en daar halen ze hun bevrediging uit."

De voormalig politicus neemt geen genoegen met eenmalige beloningen. "Ze doen structureel zwaarder werk en moeten dus ook structureel beter beloond worden." Pastors benoemt ook op de extra taken die leraren in Rotterdam-Zuid hebben. "Daar zijn de ouders om wat voor reden dan ook vaak minder betrokken om het kind in de thuissituatie te ondersteunen en komt er dus een zwaardere taak op de schouders van de leraar."

De NPRZ-directeur weet nog niet hoeveel extra geld de leraren zouden moeten krijgen. "Dan denk ik aan vijfduizend euro per jaar. Dat is een aardige richtlijn om het gesprek te openen. Je wordt er niet rijk van, maar de leraren verdienen een fatsoenlijke beloning."

Luister hierboven naar het volledige interview met Marco Pastors op Radio Rijnmond.