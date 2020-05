Surfers gewaarschuwd door drama Scheveningen: 'je gaat nog beter opletten'

In de Nederlandse surfwereld is met verslagenheid gereageerd op de vijf ervaren watersporters die maandag om het leven kwamen voor de kust van Scheveningen, zo ook bij zeil - en surfschool Brouwersdam in Ouddorp. "Je snapt niet hoe dit kan gebeuren in Nederland. Het is geen Atlantische Oceaan, het is de Noordzee", zegt één van de aanwezige surfers.