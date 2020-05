Bedrijf schenkt 27 laptops aan kinderen: 'Daar doe je het voor'

De bekendheid van Rijnmond Helpt reikt tot over de grenzen van de regio. Een bedrijf uit Den Haag hoorde van ons initiatief en doneert maar liefst 27 laptops. Laptops die kinderen goed kunnen gebruiken in deze tijd van onderwijs op afstand.

Maatschappelijk ondernemer Ronald de Bakker zamelt oude laptops van bedrijven in. Een deel verkoopt hij met een lage marge en een deel geeft hij weg aan gezinnen die geen laptop kunnen betalen. Hij zegt dat de vraag naar goedkope laptops stijgt. "In de afgelopen twee maanden is de vraag verzesvoudigd. Voor deze mensen is het onmogelijk om aan een laptop te komen. Ze zijn blij als ze er een kunnen bemachtigen. En daar doe je het voor."

Laptops zijn hard nodig

Rafik uit Rotterdam-Lombardijen heeft Rijnmond Helpt benaderd, omdat hij twee laptops voor zijn schoolgaande dochters nodig heeft. Hij heeft geen mogelijkheden om ze zelf te betalen. Zijn kinderen kunnen momenteel alleen onderwijs op afstand doen met hun telefoon. "Op de mobiel heb je interactie met de docent maar ze kunnen niet meeschrijven. Die laptops zijn hard nodig. Dank je wel, Rijnmond Helpt."