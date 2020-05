Is het verstandig om geld te lenen tijdens de coronacrisis?

Veel mensen zijn financieel getroffen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen weliswaar aanspraak maken op overheidssteun en wie werkloos wordt, kan een uitkering aanvragen, maar de kans bestaat dat je daar niet van rondkomt. Is het in zo'n geval verstandig om een lening af te sluiten?

"Ja, dat kan", zegt Rijnmond-expert Karin Radstaak van het Nibud, "maar dan is het wel belangrijk dat je ook weet dat je die lening terug kunt betalen." Radstaak benadrukt dat het goed is te weten dat je voldoende geld hebt om de lening te kunnen terugbetalen of de aflossing daarvan te kunnen voldoen. "Want als dat niet zo is, kom je misschien in de knel."

Daarnaast raadt de Nibud-voorlichter aan om bij meerdere kredietverstrekkers informatie aan te vragen en alleen in zee te gaan met een maatschappij die een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). "Het is dus raadzaam niet meteen je handtekening te zetten."

Lange looptijd

Daarnaast is het handig om te kijken naar de leningvorm die je kiest. "Let er bijvoorbeeld op of je vervroegd kunt aflossen als er ineens een aanzienlijk bedrag op je rekening komt. Dat kan niet bij elke lening."

Tot slot adviseert Radstaak om het kredietbedrag niet uit te smeren over een lange looptijd. "Als je een auto koopt, moet de looptijd van de lening niet langer zijn dan vijf jaar. Er kan in de tussentijd van alles gebeuren. Anders kan het zijn dat je heel lang betaalt voor iets wat je allang niet meer in je bezit hebt."

