Sportcoach Errol Esajas: 'je moet eens weten hoe boos ik ben'

“We hebben een plafond van tien meter hoog, met in totaal duizend vierkante meter en onze minister vindt dat we hier niet kunnen sporten. Ik vind het belachelijk”, zegt de oud-bondstrainer van de atletiekunie.

Esajas opent een van de twee grote schuifdeuren en staat net in het pand. “Hier mag ik helemaal niets doen. Maar ga ik nou hier staan, dan mag ik alles”, zegt hij terwijl hij naar buiten stapt. “Snapt u het nog? Ik snap het niet meer.”

Ruime afstand mogelijk

Esajas geeft een rondleiding door het pand en laat de ruimte van de sportmasseur zien. "Hier heb je heel weinig ruimte, maar de masseur mag alles doen." Een deur verder houdt de fysiotherapeut praktijk. "Ook hier heb je een kleine ruimte waar wèl gewerkt mag worden, en wij hebben duizend vierkante meter en mogen niets doen."

“Ik kan hier op tien, vijftien en zelfs op twintig meter afstand van iemand staan en training geven, maar ik mag niks. Wij maken gelukkig gebruik van het eiland van Brienenoord, maar daar kan je ook heel veel dingen niet doen. Je kunt bijvoorbeeld niet echt goed sprinten, terwijl ik binnen een sprintbaan heb. Ik heb ook een tennisbaan, apparaten en stuiterballen die we nu niet kunnen gebruiken."

"Natuurlijk staat gezondheid voorop", benadrukt Esajas. "Daar houden we altijd rekening mee. We volgen alle protocollen, wassen handen en gebruiken mondkapjes. We zijn zelfs nog strenger. Maar dat maakt niet uit, want we mogen niets doen", besluit de teleurgestelde sportcoach.