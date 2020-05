Politie vindt tientallen verwaarloosde dieren in huis in Rotterdam-West

De politie heeft tientallen verwaarloosde dieren gered uit een woning in Rotterdam-West. Medewerkers van de GGD riepen de hulp in van de politie om een kijkje te nemen bij de woning vanwege een behoorlijke stankoverlast.

Toen agenten ter plaatse kwamen, wilde de bewoner niet in gesprek gaan. Op de achtergrond hoorden zij een hond blaffen. De agenten regelden een machtiging voor een doorzoeking van het huis en troffen in de ernstig vervuilde woning drie honden en 22 katten aan. Later werden ook nog twee honden gevonden die al langere tijd niet meer leefden.

Alle dieren zijn in beslag genomen en ergens anders ondergebracht. Voor de man is hulpverleningstraject gestart. Ook komt er een strafrechtelijk onderzoek door de dierenpolitie.