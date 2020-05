RET heeft recordjaar achter de rug, maar 2020 ziet er somber uit

In het jaar 2019 groeiden de bomen nog tot in de hemel voor de RET: met een recordomzet, meer reizigers dan ooit en een hoger tevredenheidscijfer. Maar dat zal dit jaar compleet anders zijn. Per maand draait het vervoersbedrijf miljoenen euro's verlies.

Door het dringende overheidsadvies om vooral thuis te blijven, vervoert de RET nog maar twintig procent van het gebruikelijke aantal reizigers.

"Dat betekent nogal wat voor de financiën van de RET," zegt directeur Unck. "We verliezen miljoenen per maand." Die verliezen worden door het Rijk gecompenseerd, door middel van de 'beschikbaarheidsvergoeding'. Een toezegging, omdat het OV beschikbaar moest blijven ondanks de lockdown.

Recordjaar

De cijfers over 2019 zijn goed, zo laat de RET weten. In 2019 stapte er 176 miljoen keer iemand in een bus, tram of metro van de RET. Dat zijn er twee miljoen meer dan in 2018.

Vooral de ingebruikname van de Hoekse Lijn zorgde voor extra reizigers. De nieuwe lightrailverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland trok gemiddeld 27 duizend passagiers op een doordeweekse dag en is daarmee veel populairder dan de vroegere treinverbinding op dat traject.

Volgens directeur Maurice Unck van de RET komt dat vooral door de frequentie. "Op een belangrijk deel van het traject rijden we zes keer per uur. En het tweede is dat je doorreist de stad in. Je hoeft niet over te stappen op een treinstation, maar je gaat gewoon in die metrotunnel door richting Beurs en zelfs nog verder."

Mijlpalen

Niet alleen de Hoekse Lijn was een mijlpaal, ook de ingebruikname van 55 compleet elektrische bussen en daarnaast nog eens 103 hybride bussen, die op stroom en diesel rijden.

De elektrische bussen hebben een actieradius van 150 kilometer en rijden vooral in de stad, waar veel oplaadpunten zijn. Unck: "Die hybride bussen rijden wat verder weg, bijvoorbeeld naar Zoetermeer en Delft."

Toekomst

Ondanks de grote tegenslagen van dit moment richt de RET-directeur zijn blik vol vertrouwen op de verdere toekomst, waarin hij weer veel meer passagiers verwacht. "Je ziet in normale tijden dat het druk en vol is. En zeker omdat er tweehonderdduizend huizen bijkomen in deze regio, moeten we blijven investeren."

De wens is dat er extra kilometers metro en lightrail bijkomen, zoals een verbinding van Kralingse Zoom via Feyenoord City naar Zuidplein, waar al lang op gestudeerd wordt.

Verdubbeling op Randstadrail

Op kortere termijn gaat er twee keer zo vaak een metro rijden tussen Pijnacker en Rotterdam, op de Randstadraillijn.

"De plannen zijn om in de loop van volgend jaar de frequentie op te voeren van iedere tien minuten naar iedere vijf minuten. Dat moet lucht geven aan de groei die deze lijn gehad heeft. Eigenlijk zijn we daarmee al te laat", zegt Unck.

People mover

In aansluiting op die uitbreiding van de dienstregeling zal vanaf station Meijersplein ook vaker een bus rijden naar Rotterdam-The Hague Airport. "Daar willen we een people mover voor gaan inzetten; een onbemande bus. Daar gaan we een proef mee doen, om te beginnen op het terrein van de airport. En als dat eenmaal werkt komt-ie bij het station."

Crisis? Investeren!

Uiteraard erkent de RET-directeur dat we nu, in de coronacrisis, in een heel andere wereld leven dan twee maanden geleden. "Het is natuurlijk de vraag: wat doet zo'n virus met het gedrag van mensen? Maar als je tweehonderdduizend huizen bijbouwt, willen die mensen ook bewegen. En ze kunnen niet allemaal in de auto. Dat past gewoon niet. Dan hebben we het OV keihard nodig en moet je er ook in investeren."

En als er een economische crisis volgt moet de overheid juist investeren om daaruit te komen, volgens Unck: "Nou, één van de dingen die je dan kan doen is het aanleggen van infrastructuur."