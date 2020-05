Opnieuw pand in Rotterdam beschoten

Een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West is donderdagochtend vroeg beschoten. Niemand is gewond geraakt, zo meldt de politie.

De hulpdiensten kregen rond 05:00 uur meldingen binnen over harde knallen. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen minstens zes kogelinslagen in de ruiten van de woning.

Wat de aanleiding is voor de beschieting, is niet duidelijk. Een buurtbewoner hoorde donderdagochtend harde knallen en zegt dat daar een ruzie aan voorafging. Een andere omwonende zegt zeker vijf schoten te hebben gehoord, waarna een auto hard is weggereden.

De politie is een onderzoek gestart. De straat is gedeeltelijk afgezet. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

Niet voor het eerst