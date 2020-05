PvdA Rotterdam positief over plan voor autovrije Witte de With

PvdA-raadslid Dennis Tak over het plan om de Witte de With autovrij te maken

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Dennis Tak snapt de roep van horecaondernemers om de Witte de Withstraat tijdelijk autovrij te maken. "Een buitengewoon charmant plan", zegt hij donderdagochtend op Radio Rijnmond. Hij heeft namens de coalitiepartij een debat aangevraagd over dit onderwerp in de Rotterdamse gemeenteraad.

De ondernemers brachten woensdag het plan naar buiten voor een autovrije zone in dé horecastraat van Rotterdam. Door de weg voor auto's van 10:00 uur tot 02:00 uur af te sluiten, kunnen de terrassen met een meter worden uitgebreid. Voetgangers kunnen hun weg dan vervolgen via de afgesloten rijweg. Buiten de tijden van de autovrije zone, hebben retailers de tijd om de zaken in de straat te bevoorraden.



Tak pleitte een aantal jaar geleden al voor een dergelijk initiatief in de Witte de With. "Ik vind het een goed plan, maar er is wel één belangrijk punt dat niet vergeten moet worden: wat doen we met de hulpdiensten? Daar kunnen we niet zomaar omheen", zegt hij.

Brandweerkazerne Baan zit bijvoorbeeld praktisch om de hoek. "Waarom de Witte de With zo'n logische autoroute is, is een van de vragen die ik in het debat wil stellen. Ik ben ervan overtuigd dat we een oplossing kunnen vinden."

Meer steun dan voorheen

Het PvdA-raadslid merkt nu meer steun voor het plan bij omwonenden en retailers dan pakweg twee jaar geleden. Dat ligt volgens hem ook vooral aan de omstandigheden. "Het betekent niet dat er opeens honderden mensen meer in die straat komen als de terrassen worden uitgebreid. Daar kan door de strenge coronaregels nu geen sprake van zijn."

Hij stelt dat met het uitbreiden van de terrassen in deze tijd de overlast voor omwonenden minder zal zijn dan voor de coronacrisis, omdat de capaciteit minder blijft dan voorheen. "Ondernemers hebben nu de ruimte nodig, dus laten we dat dan ook zeker bieden."

Over de tijden van de autovrije zone valt wat Tak betreft nog te twisten. "Hoe houden mensen zich om 02:00 uur nog aan de horecaregels? Ik snap het van de ondernemers, want hoe langer ze open zijn des te minder verloren omzet zij hebben. Maar we moeten ook oog hebben voor de handhaafbaarheid van die maatregelen, dus dat wil ik zeker bespreken in het debat."

