Bijzondere herinneringen aan het bombardement op Rotterdam

Rond 13:30 uur, het moment dat tachtig jaar geleden de bommen vielen, wordt door het Korps Mariniers het Taptoe-signaal geblazen en is er twee minuten stilte. De herdenking is vanaf 13:00 uur live te zien en horen op bij Rijnmond, op radio, tv en via de website.

In aanloop naar de herdenking maakte Rijnmond een serie verhalen en reportages. Hieronder lees je een selectie terug.

Verjaardagsfeestje in Blijdorp

De nu 82-jarige politica Hedy d'Ancona is die dag, 14 mei 1940, in Blijdorp. Haar tante is jarig en ze is op visite. Rond half twee 's middags worden de eerste bommen gedropt. Vanuit Blijdorp ziet de toen driejarige Hedy de verwoesting. Het maakt diepe indruk.

Vrouw Fortuna blijkt Stedenmaagd uit Rotterdam

Begin maart kwam een houten box met daarin een beschadigde stenen kop van een vrouw aan bij het depot van Museum Rotterdam. Jarenlang werd het beeld tentoongesteld als Vrouwe Fortuna uit Urk. In werkelijkheid bleek ze heel iemand anders: de Stedenmaagd van Rotterdam.

Het beeld zat op het timpaan van het oude Rotterdamse stadhuis aan de Kaasmarkt zat en werd verwoest bij het bombardement.

Tekst gaat door onder de foto



Een jongen in de oorlog

"We zaten te eten en pakten boterhammen. Toen ging het luchtalarm en dat duurde en duurde maar. Ik geloof dat de kinderen nog wel wat brood in hun mond staken, maar mijn moeder zat roerloos en staarde naar de ramen."

Het is tachtig jaar geleden, maar Koos Postema (87) uit Rotterdam herinnert het zich nog als de dag van gisteren: het bombardement op 14 mei 1940. Als jong kind maakte hij de oorlog en de jaren erna mee. In een vijfdelige podcastserie vertelt hij over die periode.