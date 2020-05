Nog 34 bewoners besmet in hard getroffen verpleeghuis in Dordrecht

Het Parkhuis is in korte tijd hard getroffen door het coronavirus. Op Koningsdag was nog geen besmetting vastgesteld in het tehuis met 200 bewoners. Twee dagen later, 30 april, openbaarde zich de eerste besmetting.

Om de uitbraak onder controle te krijgen, heeft de zorginstelling besloten om uitgebreid te gaan testen. Alle bewoners worden nu elke week getest. Dat is afgelopen dinsdag gebeurd, waarbij de 34 nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen.

Ook worden besmette bewoners apart verpleegd van bewoners die niet besmet zijn. Woensdag zijn alle besmette bewoners naar de bovenverdieping gebracht. Niet-besmette bewoners verblijven op de benedenverdieping van de hoofdlocatie in Dordrecht. Op andere locaties van de zorginstelling zijn geen besmettingen vastgesteld.