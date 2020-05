Dordtse bioscoop klaar om bezoekers coronaproof te ontvangen

Bioscopen bereiden zich voor op een heropening in tijden van corona. Vanaf 1 juni kunnen daar per zaal, op anderhalve meter afstand, maximaal dertig mensen terecht. "We zitten op te warmen om iedereen weer te mogen begroeten", zegt Geert ter Steeg van Cinema The Movies in Dordrecht.

De Dordtse bioscoop aan de Nieuwstraat heeft looplijnen aangebracht in het gebouw. Ook de kaartverkoop is anders dan gewend. "Mensen moeten hun kaartjes zoveel mogelijk online kopen, zodat we aan de kassa niet allerlei dingen hoeven te doen."

De bioscoop telt vier zalen: twee beneden en twee boven. "We hebben eenrichtingsverkeer gemaakt in het gebouw. Voor de zalen boven pak je de ene trap, de andere trap is bedoeld om weer naar buiten te gaan."

Die uitgang is niet op dezelfde plek al waar mensen binnenkomen. "We hebben het voordeel dat we nog twee andere deuren hebben, die we tot uitgang hebben gepromoveerd."

Bang dat je met hordes mensen tegelijk aankomt voor de start van verschillende films, hoeven bezoekers niet te zijn. De bioscoop gaat dagelijks een uurtje eerder open dan normaal en de films starten om het half uur. "Zo verspreiden we de in- en uitstroom van mensen en hebben we tussendoor de tijd om schoon te maken."

Zalen

Van de 375 stoelen die de bioscoop heeft, blijven er met de huidige coronaregels maar 120 over. Mensen moeten minstens anderhalve meter uit elkaar zitten, dus blijven de twee stoelen tussen de ene en de andere bezoeker leeg. Ook zit er niemand direct voor of achter je.

Vanaf 1 juli mag de bioscoop al meer personen ontvangen, namelijk maximaal honderd per zaal. "Dat van maximaal dertig personen moeten we nu één maand proberen vol te houden. Een maand later gaat de capaciteit al omhoog. Maar honderd personen halen wij niet in onze zalen, want dan kunnen we geen twee stoelen afstand houden."

Ter Steeg verwacht dat de toekomstige situatie voor zijn bioscoop nog wel rendabel zal zijn. "Met dertig personen per zaal redden we het wel."

