Maastunnel dicht door storing

De Maastunnel in Rotterdam is sinds donderdagochtend 10:30 uur in beide richtingen dicht. Een storing is de oorzaak, meldt de gemeente. Het verkeer op een van de omleidingsroutes, via de Erasmusbrug, staat vast.

Eerder op de ochtend waren er al problemen in de buis van Noord naar Zuid. Het besturingssysteem van de tunnel was toen in storing, waardoor de verkeerslichten op rood bleven staan en de slagbomen naar beneden bleven.

Bij het herstarten van dit systeem is het probleem erger geworden, waardoor nu ook de andere tunnelbuis dicht is.

Het is niet duidelijk wanneer de tunnel weer open kan. Verkeer kan omrijden via één van de bruggen. Op de Posthumalaan naar de Erasmusbrug staat rond het middaguur een lange file. Op en rond de Willemsbrug is het minder druk.