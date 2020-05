Wanneer corona dichtbij komt, zoekt Aileen (20) afleiding in muziek

Op het moment van schrijven staat de teller van het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland op 43.211. In de regio Rijnmond zijn op dit moment 4.057 mensen besmet met het coronavirus. Net zoals de moeder van Aileen. De twintigjarige Aileen woont samen met haar ouders en broer in Schiedam. Toen het gezin te horen kreeg dat ze twee weken thuis moesten blijven, was dat wel even slikken.

De moeder van Aileen werkt in een zorgcentrum voor ouderen. Nadat ze getest was, kreeg ze een vervelend telefoontje waaruit bleek dat ze corona had. Dit was natuurlijk wel even schrikken voor Aileen: “Mijn moeder bleef rustig, maar ik was vooral verdrietig en boos. Ik had gemixte gevoelens.” Opeens was het virus daar en het gezin moest in quarantaine.

Vooral in deze quarantainetijd luister ik graag naar de band Hatari. Aileen

Hoe beleef je de quarantaine?

Aileen: “Het is even wennen, maar als je in quarantaine zit moet je gewoon veel te doen hebben. Neem een kijkje op het internet voor leuke filmpjes of ga schilderen. Ook ben ik op het moment samen met mijn broertje bezig met het opnemen van een muziekmedley.” Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van Aileen: “Vooral in deze quarantainetijd luister ik graag naar een bijzondere/alternatieve band genaamd Hatari .”

Wie? Hatari?

Deze band ken je misschien nog. Ze deden namelijk mee aan het Eurovisie Songfestival in hetzelfde jaar toen Duncan Laurence het Songfestival voor Nederland won (2019). Aileen: “Deze band komt uit IJsland en je kan het omschrijven als een controversiële band. Ze nemen zichzelf niet al te serieus en dat vind ik juist zo grappig eraan. De band is tegen kapitalisme, maar het bizarre is dat ze zelf wel reclame maken. Neem bijvoorbeeld ook de teksten die ze schrijven. Je moet je eigen niet al te serieus nemen en dat straalt deze band zeker uit.”

Dus ik kan binnenkort online een medley verwachten van verschillende Hatari liedjes?

Aileen: “Haha, nee voor de medley gebruiken we hele andere nummers. Neem bijvoorbeeld het nummer Creep van de band Radiohead of Dream On van Aerosmith.” Wanneer we de medley kunnen verwachten is nog een verassing. Aileen houdt het nog even spannend.

Het is mooi om te zien hoe Aileen met de situatie omgaat. Ze zoekt afleiding en vind rust bij haar favoriete hobby: muziek. Gelukkig gaat het steeds beter met de moeder van Aileen. De twee weken zijn inmiddels alweer voorbij en de moeder van Aileen heeft geen corona meer.

