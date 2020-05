Feyenoord haalt commercieel directeur uit Madurodam

Feyenoord heeft een nieuwe commercieel directeur aangesteld. Joris van Dijk volgt per 1 juli Mark Koevermans op, die sinds november de functie van algemeen directeur bij Feyenoord bekleedt en daarvoor commercieel directeur was.

Van Dijk is nu nog de algemeen directeur van attractiepark Madurodam. De 46-jarige Hagenaar geeft op de website van Feyenoord aan dat hij niet lang hoefde na te denken. "Als algemeen directeur van Madurodam heb ik het nog steeds geweldig naar mijn zin. Maar als Feyenoord zich meldt, is het natuurlijk moeilijk of in mijn geval onmogelijk om ‘nee’ te zeggen."

De huidige coronacrisis vormde ook geen struikelblok. "Het zijn uitdagende tijden voor het voetbal. Maar wie me kent, weet dat ik daar nooit voor wegloop. Sterker, daar krijg ik alleen maar meer energie van."

Met de komst van Van Dijk is de directie, met Koevermans als algemeen directeur en Frank Arnesen als technisch directeur weer compleet. Eerder maakte Feyenoord ook al bekend dat de Raad van Commissarissen weer uit vijf leden bestaat.