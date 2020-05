Hij staat! Sander de Kramer legt alvast twee appels in de nieuwe blokhut van 'de moeder van Schiebroek'

Dat is natuurlijk geen doen, dus schakelde Loes de hulp van Sander en Rijnmond Helpt in.

Loes vroeg om een grote blokhut en vrieskist, waarin ze al het eten op kon slaan. Die vrieskist, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, kwam er twee weken geleden meteen. Inmiddels is de blokhut ook opgebouwd, dus ging Sander deze week in zijn 'beste pak' een kijkje nemen!

De eerste appels

Eenmaal in de tuin van Loes kijkt Sander zijn ogen uit. "Het is een ding zeg, je hebt ineens nog maar een halve tuin! Je bent nu helemaal een voedselbank geworden!" Loes: "Ik ben er heel blij mee, echt helemaal te gek. Hij is nog veel mooier en groter dan ik verwacht had."

Nu de twee weken geleden afgeleverde vrieskist daadwerkelijk in de nieuwe blokhut staat, legt Sander er ceremonieel de eerste twee appels in. Het stelt niets voor bij de grote hoeveelheid eten die in de vriezer past. "Mijn kinderen zeiden al dat als ik stop met ademhalen en er geen begraafplek is, ze me in de vriezer leggen", grapt Loes. "Ik heb ze wel gevraagd om dan één keer in de maand even het deksel open te doen, om te kijken hoe ik eruit zie."

Bekijk hieronder de video, waarin Sander een kijkje neemt bij de nieuwe blokhut van Loes, en hij ceremonieel de eerste appels in de nieuwe vriezer legt: