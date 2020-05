Aboutaleb: 'Rotterdam is getekend door 14 mei 1940'

De kranslegging bij het monument De verwoeste stad in Rotterdam was anders dan eigenlijk de bedoeling was. Burgemeester Aboutaleb legde de krans op een leeg plein. Er was geen publiek. Corona zorgt ervoor dat de herdenking extra sober is. Toch heeft de burgemeester nooit getwijfeld of hij het zo moest doen.

"14 mei is zo'n bijzondere dag. Daar heb ik eigenlijk niet zo lang over geaarzeld. Rotterdam is getekend door 14 mei", zei de burgemeester Aboutaleb nadat hij een krans had gelegd. Dat deed hij om stil te staan bij het bombardement op de stad, donderdag precies tachtig jaar geleden.

"Het feit dat de stad zo enorm geleden heeft in fysieke zin en in menselijk leed, heeft ertoe geleid dat de stad een hele andere stad is geworden. Rotterdam is daarom een moderne, internationale stad geworden."

Aboutaleb: "De hoop was natuurlijk dat we met elkaar zouden kunnen herdenken, want herdenken doe je met elkaar. Weken geleden had ik nog lichte hoop dat de situatie zou verbeteren, maar dat is helaas niet zo gebleken", zei de burgemeester.

'Verdiep je in de geschiedenis'

De burgemeester groeide niet op met de kennis over het bombardement op Rotterdam en de gevolgen ervan. Toch hoopt hij dat iedere Rotterdammer, of je er nu geboren bent of niet, zich verdiept in deze zwarte bladzijde.

"Ik mag dan niet in Nederland geboren zijn, maar ik ben wel een enorme aanhanger van de gedachte dat je, als je migrant bent in een nieuw land, alleen één kunt worden met de natie als je ook werkelijk een idee hebt van de geschiedenis. Dat je je kunt verdiepen in de geschiedenis en het je eigen kunt maken. Anders loop je op drijfzand. Dan zak je weg."