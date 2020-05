Maker van rapvideo’s beroofd in Rotterdam

Het slachtoffer in deze zaak heeft op het Rotterdamse Centraal Station een afspraak met twee mannen. Hij maakt rapvideo’s en is om die reden door het duo benaderd. Al snel blijkt dat de twee het slachtoffer naar het station hebben gelokt om hem te beroven.

De afspraak is op zaterdag 11 januari rond 14.00 uur. Nadat ze elkaar hebben ontmoet vragen de twee mannen aan het slachtoffer even mee te lopen. Ter hoogte van de Schimmelpenninckstraat pakt eerst de één en even later de ander een vuurwapen. Als ze zijn spullen hebben gaan ze er vandoor.

Er zijn beelden van het tweetal. De voorste verdachte is geblurd, omdat de politie inmiddels weet wie hij is. Ook het slachtoffer, hij loopt in het midden, is onherkenbaar gemaakt.

De verdachte die achteraan loopt wordt nog gezocht. Vandaar dat hij herkenbaar wordt getoond. Weet u wie hij is? Bel dan de politie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.