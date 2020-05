Politie wil informatie over leven geliquideerde Ibrahim

Een geslaagde liquidatie in Rotterdam. Het slachtoffer is de 25-jarige Ibrahim Azaim. Hij wordt doodgeschoten op de hoek van de Bergselaan en Ackersdijckstraat, de straat waar zijn ouders wonen.

Afgelopen zondagavond 10 mei omstreeks 22.00 uur horen buurtbewoners een aantal knallen. Zij zien een man op straat liggen. De daders vluchten vermoedelijk in een Audi S4. Want korte tijd later wordt een dergelijke auto brandend aangetroffen onder de Spaanse Brug in Rotterdam-Overschie. De auto is half maart gestolen in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch.

De politie vermoedt dat het gaat om drie daders. Twee van hen voeren de liquidatie uit. De derde man bestuurt de vluchtauto. Ze dragen donkere kleding. De politie roept getuigen op, die nog niet met hen hebben gesproken, contact op te nemen.

Ook videobeelden zijn welkom. Bovendien wil de politie graag praten met mensen die iets kunnen vertellen over wat voor leven Ibrahim leidde.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.