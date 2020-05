Beheerder Maastunnel: kapot computeronderdeel oorzaak urenlange storing

Automobilisten in Rotterdam kregen donderdag een flashback naar een jaar geleden. De Maastunnel dicht en meteen oponthoud in een groot deel van het centrum. Maar de tunnel was dit keer niet dicht vanwege werkzaamheden, maar vanwege een storing die urenlang aanhield.

"Het was ook voor ons een verrassing", zegt Riemer te Velde, technisch beheerder van de Maastunnel. "Mijn collega's en ik zijn hier behoorlijk wat uren mee bezig geweest."

Het probleem bleek te zitten in een computeronderdeel dat kapot was gegaan. Dat moest vervangen worden. Daarna duurde het opstarten wat langer dan verwacht en moesten er tests uitgevoerd worden.

"Dit onderdeel is het koppelstuk tussen de bediening van de tunnel en de achterliggende installaties", legt Te Velde verder uit. "Maar als er iets uitvalt, zou een reservesysteem dat moeten overnemen. Dat is om een of andere reden niet gebeurd. Dat wordt nu verder onderzocht. We gaan hier zeker lessen uit trekken."