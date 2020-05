Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft voorproefje van Songfestivaloptreden

Lege tribunes en een coronatent op de vloer van Ahoy. In dat surrealistische decor geven vier muzikanten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest een preview van hun optreden in de alternatieve Songfestivalshow. "Het klinkt echt waanzinnig!"

Muzikanten Charlotte, Bruno, Josephine en Head (klarinet, harp, viool en dwarsfluit) spelen donderdag een klein stukje van Love Shine a Light van Katrina & The Waves, het winnende songfestivalnummer van 1997.

De muzikanten zijn erg blij dat ze elkaar weer even zien. Ze hebben al twee maanden niet meer samengespeeld. "Alleen via de camera. Maar dat is toch anders", vindt Josephine. "Ik heb mijn collega's erg gemist!"

In het lege Ahoy spelen vier muzikanten een voorproefje, maar het hele nummer is vanuit huis opgenomen. Alle honderd leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hebben Love Shine a Light zelf opgenomen met een camera. Het is uiteindelijk door editors gemonteerd naar een geheel. "Het is een waanzinnig mooie mix", vertelt Andre Heuvelman van het orkest. "Het zijn echte tovenaars."



De muzikanten genieten ervan om het nummer in de grote zaal te spelen. Al is het toch ook wel een tikkeltje vreemd, zo'n lege zaal zonder publiek.

"We hebben met het orkest weleens in Ahoy gespeeld, legt Charlotte Sprenkels uit achter haar gouden harp. "Toen was het full house: zevenduizend mensen. Nu zitten we hier in ons eentje te spelen. Het voelt toch wel vreemd."

De alternatieve songfestivalshow Eurovision: Europe Shine a Light wordt uitgezonden op zaterdag 16 mei om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.