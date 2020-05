Aboutaleb vindt autovrij 'megaterras' Witte de With geen goed idee

Het autovrij maken van de Witte de Withstraat om zo meer ruimte te maken voor de terrassen is volgens burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geen goed plan. De straat ligt op de route van hulpverleners. Het zou daarnaast zorgen voor grotere drukte in de straat. Iets wat nu juist in deze coronaperiode nog vermeden moet worden, zegt Aboutaleb.

Het voorstel komt van verschillende horecaondernemers in de straat. De terrassen van restaurants en cafés mogen waarschijnlijk vanaf 1 juni weer open. In de zaken zelf mogen de ondernemers maximaal dertig personen ontvangen, die van tevoren gereserveerd moeten hebben.

'Megaterras'

Om de anderhalvemeterregel na te kunnen leven én het hoofd boven water te kunnen houden, hopen de ondernemers hun terrassen tijdelijk te kunnen uitbreiden naar de straat. Door de afstandsmaatregel kunnen straks namelijk zo'n 70 procent minder klanten bij een zaak zitten dan normaal, zegt horecaondernemer Herman Hell van onder meer Nieuw Rotterdams Café (NRC) in de Witte de With.

Aboutaleb sprak er donderdag over met de Rotterdamse raadsleden. "De politie en de brandweer zijn er niet voor. Dat is een straat die gebruikt wordt door hulpverleners", legde hij uit.

Ook wees de burgemeester op de grote drukte die er kan ontstaan. "Het zou raar zijn als Rotterdam zegt: we organiseren een megaterras en de burgemeester van Rotterdam roept in zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio op om de drukte te vermijden en er niet heen te gaan."

Uitbreiden van terrassen

Het stadsbestuur is nu wel bezig om te kijken waar wel en waar geen terrassen uitgebreid kunnen worden. Wethouder Kasmi verwacht daar eind volgende week meer duidelijkheid over te hebben.

Veel ondernemers klagen dat er nog zoveel onduidelijk is. Ze willen dat de gemeente nu snel komt met uitspraken over hoe de horecaondernemers aan de gang kunnen gaan.

Volgens Aboutaleb komt die onduidelijkheid doordat er vanuit de landelijke overheid nog weinig duidelijk is. Het kabinet heeft nog geen advies hoe de terrassen ingericht moeten worden. Daar wacht ook de gemeente op.

De horecaondernemers krijgen het advies nu zelf meerdere plannen uit te werken. Zodra het kabinet een besluit heeft genomen, kunnen de horecazaken een plan dat daarbij past verder uitwerken en zo snel open gaan.

Nachthoreca

Burgemeester Aboutaleb verwacht dat de nachthoreca voorlopig niet opgestart kan worden. Daar is het bijna niet mogelijk om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Aboutaleb heeft het outbreak management team (OMT) nu gevraagd een apart advies voor de nachthoreca te geven. Het OMT is de groep deskundigen die het kabinet adviseert over maatregelen rond het coronavirus.