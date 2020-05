Veiligheidsexpert: ook in Rotterdam toename huiselijk geweld

Hoekman is zelf actief als wijkagent in Delfshaven en daar is het aantal meldingen van huiselijk geweld niet toegenomen. "Maar het is wel een uitzondering", legt hij uit bij Radio Rijnmond. "In de rest van Rotterdam zien we een forse toename."

Soorten huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een opeenstapeling van vormen van geweld. "Het komt erop neer dat het geweld is door iemand uit de huiselijke of familiekring", legt Hoekman uit. "Dat kan van alles zijn: slaan, bedreigen, seksueel geweld, geestelijk geweld. Vaak is er sprake van een soort machtsverschil."

Geweld tegen de (ex-)partner komt het meest voor, daarna volgen kindermishandeling en oudermishandeling. "Daarnaast kom je binnen sommige groepen ook nog eergerelateerd geweld tegen, zoals eerwraak en dwanghuwelijken."

Hoe herken je huiselijk geweld?

Volgens Hoekman is het niet altijd even makkelijk om huiselijk geweld te herkennen. "Maar je hebt wel signalen, zoals mensen die plots hun afspraken niet nakomen, timide zijn of zelfs slaafs. Of mensen die zichtbaar bang zijn voor een persoon."

Hoekman waarschuwt wel dat er soms ook wel sprake lijkt te zijn van huiselijk geweld, maar dat dit niet altijd het geval is.

Hulp vragen

Mensen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld, vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. "Deze mensen zitten vaak in een afhankelijkheidssituatie. Er hangt altijd wel iets aan vast. Als je het meldt, ben je je veilige situatie kwijt, hoe onveilig die ook moge wezen. Of om de kinderen te beschermen."

Volgens de wijkagent zijn er meldpunten waar je terecht kan om te praten, zoals Veilig Thuis. "Daar kan je een melding maken, als je het idee hebt dat er bij iemand sprake is van huiselijk geweld. Dan gaan zij kijken of ze meer signalen kunnen vinden en of het onderzocht moet worden."

Nieuw is de regeling bij apotheken. Slachtoffers kunnen daar een codewoord laten vallen: masker-19. De apotheek weet dan precies wat ze moeten doen en wat ze moeten noteren.