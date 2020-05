Boa's gaan toch actievoeren voor wapenstok en pepperspray

De vakbonden voor boa's bereiden protestacties voor, schrijven ze in een brief aan de Rotterdamse wethouder Wijbenga. De handhavers zijn boos omdat hun verzoek op straat voortaan te worden uitgerust met wapenstok en pepperspray is afgewezen.

Burgemeester Aboutaleb zei eerder dat hij dat geen goed idee vond. De bonden dreigden toen al met acties, maar hebben eerst nog een gesprek met de burgemeester en wethouder afgewacht.

Aanleiding van de heropleving van de discussie over wapenuitrusting voor boa's is een geweldsincident op Eerste Paasdag in Rotterdam-Zuid. Twaalf toezichthouders werden op de Oldegaarde belaagd door een groep twintigers, nadat die waren aangesproken op het niet naleven van de coronamaatregelen. Vijf toezichthouders raakten daarbij gewond.Nu boa's te maken krijgen met groepen die forse boetes kunnen krijgen, vinden ze het extra noodzakelijk om zich te kunnen verdedigen tot de politie er is.

Als alternatief voor wapens vinden handhavers een diensthond ook effectief, al noemen ze wapenstok en pepperspray geschikter. Een andere optie zou zijn om koppels te vormen met politieagenten. Niet alle leden van de boa-bond zijn daar enthousiast over, mede vanwege de beperkte capaciteit van de politie.

De boabonden schrijven dat 95 procent van de leden de maatregelen van de gemeente om het werk voor handhavers veiliger te maken als onvoldoende afwijst.

Uiterlijk maandag besluiten de bonden over het soort actie.