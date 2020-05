Rotterdams zeilkoppel mag na 2,5 maand eindelijk vertrekken uit baai Tobago

Het coronavirus zorgt ervoor dat de droomreis van de twee Rotterdammers een behoorlijk andere wending heeft gekregen dan gepland. In augustus vorig jaar vertrokken de twee richting de Kaapverdische Eilanden en Suriname. Maar al meer dan twee maanden liggen ze stil in een baai bij Tobago.

"Het gaat goed", lacht Westerveld. "Zeker nu we weten dat er eindelijk wat beweging in komt. De eerste havens gaan straks weer open, net als de grenzen."

Hermetisch dicht

Het ultieme doel was Curaçao, maar dat lijkt nog steeds ver weg. In tegenstelling tot andere eilanden als Aruba en Grenada, houdt Curaçao nog steeds de poorten hermetisch gesloten.

"En dat is wel gek", zegt Westerveld. "Ik ben Nederlander en Curaçao hoort ook tot het Koninkrijk der Nederlanden. En we hebben heel wat afgemaild en ook het ministerie heeft z'n best gedaan, maar ze blijven heel star daar op Curaçao."

Het tweetal mag alleen naar het eiland, als ze daar vervolgens twee weken in een hotel in quarantaine gaan. Vervolgens moeten ze weer het eiland af. "Dat is gewoon onbespreekbaar", legt Westerveld uit. "Echte zeilers willen hun boot niet af, want het is hun huis. Nee, Curaçao gaat het dus niet worden."

Orkaanseizoen

De nieuwe bestemming wordt nu waarschijnlijk Trinidad, dat tot hetzelfde land als Tobago behoort. Dat heeft als voordeel dat het tweetal niet eerst in quarantaine hoeft. Daar willen Eric en Karin het orkaanseizoen uitzitten.

"Maar eerst blijven we nog een of twee weken hier in de buurt", lacht Westerveld. "We zitten hier nu al meer dan twee maanden, maar meer dan die baai hebben we eigenlijk niet gezien. We gaan nu eerst een beetje van de omgeving zien en gaan dan richting Trinidad. En dan in november, na het orkaanseizoen, gaat onze reis weer verder. Dan hopen we dat het over de hele wereld wat beter gaat."