Winkeliers niet blij met voorstel Witte de With autovrij: 'Dan kan ik net zo goed stoppen'

Winkeliers en horecaondernemers in de Witte de Withstraat in Rotterdam staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Dit keer is de aanleiding het plan van de horecaondernemers om de straat autovrij te maken, zodat er meer ruimte is voor terrasjes. "Als dit doorgaat, heeft het voor mij geen enkele zin meer om in deze straat te blijven", zegt Addy Seurens van kledingzaak Paraddy.

Het voorstel van de horecaondernemers in de Witte de Withstraat kwam als een donderslag bij heldere hemel, legt Seurens uit. "Niemand had dit met ons overlegd. We wisten van niks."



Horeca versus winkels

De geboren Brabander zit met zijn winkel voor ballet- en danskleding nu al bijna 25 jaar in de Witte de Withstraat. In de jaren negentig was het een probleemstraat, maar mede door inzet van de gemeente Rotterdam onderging de straat een metamorfose. "Kleine winkels, wat horeca, de musea in de buurt. Het werd weer een prima straat."

Maar de laatste jaren kwam daar verandering in. De horeca werd volgens Seurens groter en groter. "Nu hebben we op veel momenten behoorlijk wat overlast. Er komt een ander publiek. Winkelpubliek blijft weg. Ze denken dat hier alleen maar horeca zit."

Stoppen

Enkele jaren geleden werd er een soort horecastop afgekondigd. "Maar elke keer weet de horeca er hier in de straat weer iets bij te krijgen. Met parkeerplaatsen die omgebouwd worden tot terrasruimte en nu dit weer."

Seurens is met zijn speciaalzaak grotendeels afhankelijk van klandizie buiten Rotterdam. "Daarom wil ik aan een weg zitten waar je met de auto kan komen", legt hij uit. "Anders was ik wel in de Koopgoot gaan zitten. Nee, zonder aanrijroute kan ik er net zo goed mee ophouden hier. Ik ben zeventig jaar oud, maar ik kan nog wel even mee. Maar als dit doorgaat, vraag ik me af of dat wel mogelijk is."

Volgens Seurens zijn er tal van andere kleine ondernemers die dezelfde problemen hebben en die het plan ook niet zien zitten. Overleggen met de winkeliersvereniging heeft daarbij geen enkele zin. "De mensen die het daar voor het zeggen hebben, zitten ook in de horeca. Van die vereniging horen we niks."

Voor de etalage

Ook Fleur van Hoorn, eigenaar van chocoladespeciaalzaak Fleurentina aan de Witte de Withstraat, was niet blij verrast toen ze hoorde van het voorstel van de horecaondernemers bij haar in de straat. Zij merkt dat mensen nu al met ijs van haar buurman aan haar tafeltjes gaan zitten. "Ik houd mijn hart vast als hij straks mag uitbreiden en ik mensen niet meer kan aanspreken omdat ze voor mijn etalage zitten. Ik gun hem zijn omzet en ruimte, maar mezelf ook."

De winkeliersvereniging in de straat werd voornamelijk gerund door horecaondernemers, zegt ook Fleur. Veel winkeliers zijn daar uitgestapt, vertelt ze. Het lidmaatschapsgeld ging vooral naar dingen die voor de horeca nut hadden. Volgens de chocoladespecialist ligt een deel van het probleem bij het feit dat winkeliers niet goed weten wat het beste is voor horecaondernemers en andersom.

Net als Addy Seurens zegt ook Fleur meer afhankelijk te zijn van klanten buiten de stad die dichtbij moeten kunnen parkeren.

Megaterras

Burgemeester Aboutaleb liet donderdag in de Rotterdamse raad weten niets te voelen voor een autovrije Witte de Withstraat. Hij is bang dat het dan een groot terras wordt dat alleen maar meer mensen aantrekt, terwijl de boodschap juist is: blijf thuis.

Wel wil de burgemeester nadenken over andere oplossingen, zoals het afzetten van parkeervakken voor wat meer ruimte voor tafeltjes en stoelen.



Lees meer