Honderd mensen in de zaal geen optie voor Luxor Theater: 'De acteur heeft het publiek nodig'

Vanaf 1 juni mogen theaters, musea en bioscopen de deuren weer openen. Vanaf dan mogen er weer dertig mensen naar binnen, een maand later wordt dat uitgebreid naar honderd. Voor een hoop ondernemers in de kunst- en cultuursector geeft dat een beetje lucht, maar voor het Luxor Theater biedt dat nog maar weinig mogelijkheden.

"Voor dit aantal mensen opengaan, is voor ons ondoenlijk. Het past ook niet bij ons aanbod", vertelt Luxor-directeur Marc van Kaam. Zijn beide theaters hebben 900 stoelen (Oude Luxor) en 1500 stoelen (Nieuwe Luxor). "Hoe graag we ook opengaan en hoezeer we bezig zijn met ons publiek, met de kaders die wij nu krijgen kunnen we helemaal niets."

Her en der een plukje publiek

Met tranen in de ogen kijken de medewerkers van het Nieuwe Luxor Theater nog naar de kostuums van de musical Hello Dolly. Daarvan werd na de première maar één voorstelling gespeeld, voordat de coronamaatregelen ingingen. Bij die musical stonden alleen al zestig mensen op het podium.

"Dat kun je niet op een fatsoenlijke manier doen met honderd mensen", zegt Van Kaam. "En daarnaast: in een zaal voor 1500 mensen zitten met honderd mensen... de acteur heeft het publiek nodig. Her en der een plukje zien zitten, daarmee krijg je niet wat live-entertainment moet zijn."

De directeur heeft vanaf het begin gezegd: hoe erg het ook is, gezondheid blijft voor alles gaan, vertelt hij. "Maar de drang om mensen te vermaken is erg groot." Samen bedachten ze bij het Luxor de meest gekke scenario's, die meestal meteen weer werden afgeschoten.

'Je kunt niet de hele wereld redden'

Aan de financiële tegemoetkoming van de minister heeft het Luxor Theater niet veel. Die is bedoeld voor het in stand houden van de basisinfrastructuur van voorzieningen en organisaties die door het Rijk gesubsidieerd zijn. Luxor is dat niet, op wat subsidie van de gemeente na.

Bijna tachtig procent van de 15 miljoen omzet verdient het Luxor zelf. "We passen niet in die regeling. Dat is niet erg, je kunt niet heel de wereld redden en je moet ergens beginnen. Die miljoenen zijn van belang, maar daar red je het vak niet mee."

Het Luxor Theater werkt voornamelijk met vrije producenten die op eigen risico voorstellingen maken en brengen. Maar het merendeel van de provinciale theaters brengt een gemengd aanbod. Daarvan wordt 30 procent door de minister gered, 70 van dat aanbod is van die vrije producenten, legt Van Kaam uit.

Terugval

"Wanneer dit stuk van het vak, waar wij onderdeel van zijn, niet de juiste ondersteuning krijgt of de mogelijkheden krijgt om dadelijk door te starten, krijg je een enorme terugval in wat het theater tot nu toe geboden heeft in Nederland. Dat is echt dramatisch."

Van de inmiddels bekende NOW-regeling kan het Luxor Theater wel gebruik maken en de gemeente heeft de huur voorlopig opgeschort. Maar het blijft onzeker hoe lang die regelingen blijven bestaan. "Na de subsidie zal de schade gauw tussen de 2,5 en 6 miljoen zijn. Het is ingewikkeld om te zeggen: dit is de schade op dit moment. er zijn veel factoren waar dat vanaf hangt", zegt Van Kaam.

"Vanuit liquiditeit zouden wij het denk ik best vol kunnen houden tot januari, maar je bouwt wel een enorme schuld op die betaald moet worden. Dus je redt het wel, maar ben je dan gered?"

Schaduwprogrammering

Ondertussen gaan de plannen voor een programma toch druk door. "Toen deze crisis begon, was het half maart en had ik net de hele programmering voor het seizoen rond. Die verdwijnt in de prullenbak", zegt Carlijn Sonneveldt, hoofd programmering van het Luxor Theater.

Hoe straks te programmeren met de anderhalvemetermaatregel? "Dat vraag ik mezelf dagelijks ook af", lacht Sonneveldt. Ze is bezig met een soort schaduwprogrammering. "We zijn druk aan het rekenen. In het Nieuwe Luxor hopen we op vierhonderd bezoekers. Het Oude Luxor is heel ingewikkeld met de ingang en smalle foyers. Dat is geen optie de komende tijd."

Publiek op toneel

De artiesten met wie Sonneveldt nu in gesprek is, zijn heel welwillend om bijvoorbeeld twee kortere voorstellingen op één avond te maken. "Dan kom je terecht bij cabaretiers en singer-songwriters, mensen die alleen of samen op het podium staan", zegt ze.

"Daarbij willen we de zaal zo verbouwen, dat je het toneel uitbreidt tot in de zaal. Daar zetten we losse tafeltjes en stoeltjes op. Achterop het toneel bouwen we een kleiner toneel. Dan is het een kwestie van een spot aanzetten en de artiest doet zijn ding. Met acht man techniek rondlopen gaat nu ook niet."

