Het weer van vandaag: zon en stapelwolken

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen met later vanuit het westen meer bewolking en blijft het droog. Waaien doet het amper en het koelt af naar 7 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio.

Morgen zien we zon en wolkenvelden en blijft het droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonnig. De temperatuur komt in de middag uit tussen 14 graden aan zee en 16 graden in Gorinchem. De matige zuidwestenwind draait 's middags naar het noordwesten.

Vooruitzichten

De dagen erna is het mooi weer met zonnige perioden en blijft het droog. Op woensdag en Hemelvaartsdag is het zonnig. Het wordt dagelijks warmer met op Hemelvaartsdag uiteindelijk temperaturen tussen de 21 en 24 graden.