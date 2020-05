Druk op longartsen blijft onverminderd hoog

De longartsen moeten volle bak door om de opgelopen achterstand aan behandelingen voor andere longkwalen in te halen. Ze krijgen daarnaast nog steeds nieuwe coronapatiënten erbij. Longarts Eric van Thiel, van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis, ziet ook een derde groep patiënten ontstaan.

"Dat zijn de mensen die corona gehad hebben. We weten eigenlijk nog heel slecht wat de langetermijngevolgen zijn, maar we zijn wel bang dat zij er longschade of longklachten aan over houden. Er is dus een extra patiëntengroep bijgekomen", zegt Van Thiel.

Tijd om een welverdiende vakantie te vieren lijkt nog ver weg. "Ik ben geen epidemioloog, maar we denken dat het de komende weken rustig blijft. Veel voorzorgsmaatregelen worden namelijk nog gehandhaafd en de grootste piek van de instroom lijkt voorbij. Dus we proberen nu juist wel - als het mogelijk is - een dag vrij te nemen, want de komende weken wordt het alleen maar moeilijker."

Met de werkdruk kan de longarts wel omgaan: "Ik ben vermoeid, maar zeker niet uitgeput. Deze hectische periode heeft indruk op me gemaakt, maar geeft me ook energie. Het biedt een uitdaging, want juist nu kun je laten zien wat je in dit vak voor mensen kunt doen."

