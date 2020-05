Totale aantal coronadoden in onze regio staat nu op 637: al het nieuws over het coronavirus van vrijdag 15mei

Bekijk hier alle updates van donderdag 14 mei.

• Er zijn zeker 5643 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM op vrijdag . Het aantal sterfgevallen is sinds donderdag met 53 gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met 35, naar 11.492.

• Er zijn in onze hele regio (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) vrijdag 6 nieuwe coronadoden gemeld. Het totaal staat daardoor op 637.

• Een longarts uit Dordrecht geeft aan dat de druk op de zorg nog altijd groot is.

• Het autovrij maken van de Witte de Withstraat om zo meer ruimte te maken voor de terrassen is volgens burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geen goed plan . De straat ligt op de route van hulpverleners.

Kijk hieronder voor al het nieuws van vrijdag 15 mei.