Minder behoefte aan speciale coronahuisartsenpost in Schiedam

Huisarts Lieneke van de Griendt vertelt over de ontmanteling van de coronapost in de Margriethal

De speciale huisartsenpost voor coronapatiƫnten in Schiedam wordt ontmanteld. De tijdelijke testlocatie was ingericht in de Margriethal in Schiedam. Nu het aantal nieuwe coronabesmettingen afloopt, is er minder behoefte aan de extra locatie.

Patiënten uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die ervan verdacht worden besmet te zijn met het coronavirus, worden sinds eind maart door de huisarts naar de Margriethal gestuurd. Daar kunnen ze worden onderzocht en getest. Zo blijven de huisartsenpraktijken zelf beschikbaar voor de behandeling van niet-coronapatiënten.



De coronahuisartsenpost verhuist vanaf volgende week naar de overkant. Daar zit het Franciscus Vlietland Ziekenhuis. "De SEH en HAP zitten in dat gebouw naast elkaar. Daarvoor staat nu een tent voor de SEH, maar vanaf dinsdag gaan we die tent samen gebruiken", zegt de Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt.

Huisartsen kunnen daar de triage, ofwel de beoordeling van vermoedelijke coronapatiënten, uitvoeren. Mocht een ziekenhuisbezoek naar aanleiding daarvan nodig zijn, kunnen de patiënten in de tent meteen ingeschreven worden.

De tent voor het ziekenhuis is een kleinere locatie dan de post in de Margriethal. "We zien nu duidelijk minder patiënten. Ik denk dat we nu ongeveer negen mensen in vier uur tijd zagen, terwijl dat voorheen in die tijd vijftien mensen was. Van die mensen is ook het aantal dat corona heeft lager: voorheen stuurden we de helft van de patiënten door, nu is dat nog maar een derde."

Schipperen tussen tent en praktijk

Van de Griendt verwacht dat het coronavirus niet zomaar over zal waaien. "Wij rekenen erop dat het nog het hele jaar kan gaan duren. Wie weet gaat het wel nooit weg." De tent buiten ziet ze dan ook vooral als een tijdelijke oplossing. "In het najaar is dat te koud. We zijn met de gemeente ook op zoek naar een vaste locatie voor een coronapost."

Het werken in de coronapost zelf gaat volgens Van de Griendt goed. "Dat hadden we goed opgezet en we worden goed ondersteund. Het is vooral vervelend dat huisartsen dan uit hun dagpraktijk weg zijn. Ik kan mijn patiënten niet meer zien. Nu de reguliere zorg weer op gang komt, wordt dat wel een dingetje. We kunnen met minder dokters werken, maar dat wordt schipperen."

Geen mondkapjestekort

Over een mondkapjestekort hoeft de Schiedamse huisarts zich even geen zorgen te maken. Een ondernemer uit dezelfde plaats regelde 250 duizend gratis mondkapjes.

"Hij zei: 'Jullie hebben ons geholpen, dus nu willen wij jullie helpen'. Dat is fantastisch. Ik ben nu een soort distributiecentrum geworden voor alle huisartsen in Schiedam en Vlaardingen. Er zijn al zeker tien tot vijftien huisartsen langsgekomen om vijf of tien dozen met maskers mee te nemen naar hun praktijk."

