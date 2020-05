Het Witte Paard in Vreewijk sluit noodgedwongen de deuren: 'Je gaat van hollen naar stilstaan'

Restaurant Roos Marijn, gevestigd in Het Witte Paard in Rotterdam-Vreewijk, is slachtoffer geworden van de coronacrisis. De zaak is failliet en moet noodgedwongen de deuren sluiten. Ook de theaterzaal in het pand en de expositieruimte gaan dicht.

Het pand aan de Groenezoom is een begrip in Rotterdam en heeft een belangrijke functie in de buurt. Naast het restaurant is er voor de Vreewijkers ruimte voor muziek, film, theater en kunst. "Ik heb niet gehuild, maar ik denk dat dat nog wel komt", zegt eigenaresse en kok Mirjam Kind.

De persconferentie van minister-president Rutte op 15 maart staat bij veel horecaondernemers in het geheugen gegrift. Ook bij Mirjam en haar man Daan. "Als om 17:15 uur wordt gezegd dat je zaak om 18:00 uur leeg moet zijn, terwijl de tafels nog vol zitten... Dan ga je van hollen naar stilstaan. Een hard gelag", zegt Mirjam.

Dat de zaak vanaf 1 juni weer open zou mogen, aangepast aan de anderhalvemetersamenleving, biedt voor het tweetal geen uitkomst. "Als ik zo om me heen kijk en de capaciteit zó wordt teruggeschroefd, wordt het een lastig verhaal. Ook qua gezelligheid."

Het restaurant had het voor de crisis al zwaar, bekent Daan. "We waren daar had mee bezig, maar toen kwam het coronavirus. Toen duidelijk werd wat de maatregelen zouden zijn bij de heropening, bood ons dat weinig ruimte en te weinig toekomstperspectief."

Vijf man vast personeel en acht parttimekrachten staan daardoor op straat. "We hebben ons personeel vorige week vrijdag ingelicht. We wilden hen als eerste op de hoogte brengen."

Vaste gasten

De klap van de sluiting komt hard aan bij vaste gasten Theo en Erna. "Het hakt erin. Volgende week hadden we hier een mooi feest willen houden, omdat ik 70 word. We hebben alles meegemaakt met elkaar", zegt Erna zichtbaar ontroerd. "We hebben een vaste tafel, zowel binnen als buiten."

Het stel kwam zeker één of twee keer per week bij Roos Marijn in het Witte Paard. "Dat pand alleen al doet iets met je", zegt ze zichtbaar ontroerd. "Het was gewoon geweldig."

Overspoeld met reacties

Mirjam en Daan worden overspoeld met steunbetuigingen van Vreewijkers. "We hebben het idee dat half Vreewijk op zijn achterste benen staat. Dat doet ons goed, maar het is helaas te laat", zegt Mirjam.

Daan heeft er een traantje om weggepinkt. "Als je al die reacties zag, de lovende woorden, de steunbetuigingen: dan hebben wij wel echt het idee dat we ergens wat goed hebben gedaan."

Daan hoop dan ook van harte op een nieuwe uitbater. "Dit pand verdient een mooie exploitatie. Dit moet blijven bestaan."

