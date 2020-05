Oud-Feyenoorder Atilla Ladinsky overleden

De voormalige Hongaarse voetballer Atilla Ladinsky is deze week overleden. De aanvaller speelde anderhalf jaar voor Feyenoord en scoorde in 25 duels 10 doelpunten.

Ladinsky vluchtte uit het communistische Hongarije en belandde via Rot Weiss Essen bij Feyenoord. Hij werd door trainer Ernst Happel gehaald om linksbuiten Coen Moulijn op te volgen.

De linkspoot had in het begin pech met blessures aan jukbeen en lies. De Hongaar belandde al snel in spits, waar hij Ove Kindvall moest doen vergeten. Maar als zoveel aanvallers na hem werd dat een moeilijke opgave.

De in Zwijndrecht woonachtige aanvaller stond vooral bekend vanwege zijn liefde voor het leven naast het voetbal. Het Vrije Volk maakte in maart 1972 melding van een verkeersongeluk dat Ladinsky met zijn BMW had gehad. De voetballer zou echter niet in het bezit zijn van een rijbewijs.

Trainer Ernst Happel liet de Hongaar in de daaropvolgende wedstrijd van het tweede elftal buiten de ploeg en was woedend. "Ladinsky heeft te leven als een full-prof. Hij wordt daarvoor betaald. Drie dagen voor een belangrijke wedstrijd ga je niet in een auto zitten, die je niet kunt besturen. Zeker niet als je net drie lessen hebt gehad", aldus de Oostenrijker in de krant.

Ladinsky vertrok in de zomer van 1973 naar Anderlecht. In Brussel werd hij met 22 goals topscorer van de Belgische competitie.