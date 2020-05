Voorzitter VNO-NCW Rijnmond: 'Volksgezondheid is het belangrijkst'

De coronamaatregelen worden langzaam versoepeld, maar dat betekent niet dat alle economische problemen ten gevolge van de intelligente lockdown in één keer zijn verdwenen. Sterker nog: de komende jaren gaan we nog veel hinder ondervinden van het stilleggen van de economie.

"Het is schrijnend om te zien dat het levenswerk van zoveel ondernemers teniet wordt gedaan", zegt Mai Elmar, voorzitter van VNO-NCW regio Rotterdam.

Elmar praat met ondernemers die met veel pijn en moeite het hoofd boven water proberen te houden in de anderhalvemetereconomie. "Door alle maatregelen is het virus ruimhartig aan het afvlakken. Je ziet nu ook dat veel ondernemers ontzettend creatief zijn, waardoor ze kunnen beantwoorden aan al die regels."



Toch benadrukt de bestuurder dat een goede gezondheid het belangrijkst is. "Want zonder goede volksgezondheid heb je ook geen goede economie." Pieter van Klaveren van MKB Nederland noemde de gevoelstemperatuur voor ondernemers op dit moment onder de 20 graden. "Qua temperatuur hoop ik vooral dat niemand koorts krijgt vanwege dat vreselijke virus", zegt Elmar daarover.

'Voor cruisers blijft niet veel over'

Als directeur van Cruise Port Rotterdam zag Elmar haar eigen business ook tot het nulpunt dalen. "Zolang er geen samenkomsten, geen social gatherings, mogen plaatsvinden en vliegen niet mogelijk is om terug naar huis te gaan, blijft er niet veel over voor cruisers."

Het bedrijf heeft in de afgelopen weken met behulp van ministeries en ambassades zoveel mogelijk bemanningsleden opgehaald en thuisgebracht met grote cruiseschepen. "Het merendeel van de bemanningsleden is inmiddels weer thuis. Fantastisch dat iedereen daar aan meegewerkt heeft." Wanneer de eerste toeristen weer kunnen varen, is voor Elmar nog niet duidelijk. "In elk geval niet tot begin juli."

Haringparty

De haringparty voor leden van VNO-NCW staat nog wel op de website. "Die hebben we bewust laten staan, omdat we de leden ook iets willen bieden. Desnoods sturen we de haring per post", grapt de voorzitter van de werkgeversorganisatie.



Beluister via de link hierboven naar het volledige interview met Mai Elmar op Radio Rijnmond.