Tuin als natuurgebiedje in Chris Natuurlijk van 16 mei

Hoe maak je van je tuin een natuurgebiedje? Dat komt aan bod in Chris Natuurlijk van 16 mei. Ook gaat Chris met boswachter Thomas van der Es op zoek naar de roerdomp in de Biesbosch, is er aandacht voor de Maand van het Natuurboek en wordt een boek over Nederland in de Tweede Wereldoorlog besproken.

Met het Nationale Tuinonderzoek hoopt de Vereniging Natuurmonumenten tuinbezitters te inspireren om de natuur in hun tuin wat meer ruimte te geven. Vooral nu mensen door het coronavirus de zomervakantie of andere vrije dagen misschien wel in de tuin doorbrengen.

Chris Natuurlijk krijgt van stadsboswachter Maurice Kruk tips voor meer natuur in de tuin. In de wilde bloementuin van Natuurmonumenten bij de Melkschuur in Berkel en Rodenrijs, vertelt hij hoe je door minder vaak te maaien, "onkruid" te laten staan en rommelhoekjes te maken, al veel kunt doen voor bijen, vlinders, vogels, egels en andere dieren.

Je ziet hem niet, maar je hoort hem wel

Hoemp, hoemp, klinkt het in het moerasje in de Biesbosch waar Staatsbosbeheer veel doet voor de roerdomp. De reigerachtige vogel heeft een mysterieus imago, juist omdat hij zo lastig is te zien en om het vreemde, hoempende geluid dat hij maakt.

De roerdomp gedijt in natte rietlanden, maar door verdroging worden die gebieden steeds schaarser. Chris Natuurlijk gaat op pad met boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer in het rietland in de Biesbosch waar het onder meer door het vasthouden van water in droge tijden, goed gaat met de roerdomp, maar ook met libellen en kikkers.

De Maand van het Natuurboek

Mei is door uitgeverij Atlas/Contact uitgeroepen tot Maand van het Natuurboek . Voor de beroemde Vogelserie van de uitgeverij schreef Koos Dijksterhuis het boek De spreeuw . In Chris Natuurlijk is een reportage te horen over dit boek.

Zwarte Jaren

Corona als nieuwe bezetter? De Schiedamse historicus Han van der Horst trekt parallellen met de tijd waarin wij nu leven en de tijd waarover hij schrijft in zijn nieuwe boek Zwarte jaren - Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Luister zaterdag 16 mei van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.