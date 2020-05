Eerst dwarsboomde Songfestival Rox' bruiloft, toen kwam het coronavirus

Rox werd ten huwelijk gevraagd in New York. Privéfoto.

De voorbereidingen voor de bruiloft waren al dik een half jaar in volle gang, toen het eerste obstakel op de weg van Rox en haar aanstaande kwam. "Het songfestival leidde tot praktische problemen. Ik wilde een hotel boeken voor de huwelijksnacht, maar er was geen kamer meer te krijgen", legt ze uit. "Ik zat zelf op mijn roze wolk en had geen idee wat er aan de hand was op die 16de mei."

Een huwelijksnacht in de Euromast ging daardoor aan haar neus voorbij. Maar ook optie 2, een kamer in het Inntel Hotel, leek een 'mission impossible'. "Uiteindelijk hebben we het daar wel voor elkaar gekregen."

Eind goed, al goed, dacht het stel. "We waren er helemaal klaar voor, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Dan is er opeens helemaal niets meer."

Sprookje

De persconferentie van minister-president Rutte over de afgelasting van evenementen met meer dan dertig personen, kwam als een grote klap aan. "We hadden honderd gasten op de lijst. We zouden trouwen bij Dudok in Het Park met vijftig daggasten. De avond zouden we in De Tuin van de Vier Windstreken doorbrengen. Het had een sprookje moeten worden."

Een kleinere trouwerij volgens de coronaregels? Dat wilde het stel niet. "We wilden er een groot feest van maken en ik wilde iedereen een knuffel en een zoen kunnen geven. We hebben vrij snel gezegd dat we het zouden gaan verplaatsen."

September was toen het plan, maar ook dat leek Rox niet haalbaar. De nieuwe datum is nu 29 mei 2021. "Hopelijk hebben we dan ook iets mooier weer, want de weersvoorspellingen voor zaterdag zijn niet heel goed."

Een bruiloft die samen zou vallen met het songfestival zag ze eerst niet zitten, maar achteraf bezien zou dat een mooie en unieke herinnering zijn geweest. "Het is wat het is. We moeten positief blijven en lekker vooruitkijken, met dubbel zoveel voorpret. En misschien doen we er bij die bruiloft nog wel een schepje bovenop."

