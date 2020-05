Minder loon voor werknemers Sparta: 'Iedereen heeft ingestemd'

Alle werknemers van Sparta Rotterdam, ook spelers en trainers, staan unaniem achter het sociale akkoord dat is bereikt door werknemers- en werkgeversorganisaties. Dit houdt in dat ze minder loon gaan ontvangen.

Sparta is met alle personeelsleden individueel in gesprek gegaan, om uitleg te geven over wat het akkoord voor hem of haar gaat betekenen. "Sinds vorige week donderdag zijn we gesprekken aan het voeren met alle werknemers. Gisteravond hebben wij uiteindelijk alle werknemers gesproken en heeft iedereen ingestemd", laat Manfred Laros, de algemeen directeur van Sparta, weten.

Laros is alle medewerkers dankbaar voor het begrip. Hij legt uit dat dit een belangrijke stap is, gezien de moeilijke situatie waarin de voetbalclubs zich bevinden. Vanwege de coronamaatregelen mag er natuurlijk al een tijd niet gevoetbald worden: "Dit commitment van de medewerkers is een positief signaal naar de fans en sponsoren om de club te blijven steunen."