Bij een ongeluk met drie voertuigen op de A16 is een van de wagens in brand gevlogen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen knooppunt Terbregseplein en de Van Brienenoordbrug.

De inzittenden zijn uit de wagens en de brand is onder controle. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De hoofdrijbaan was vanwege het ongeluk afgesloten. Rond 13:15 uur is nog maar één rijstrook dicht.



Foto: MediaTV