Geloof in Rijnmond in het teken van dag tegen homo- en transfobie:

Geloof in Rijnmond staat zondag in het teken van IDAHOT, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. De wekelijkse kerkdienst op TV Rijnmond komt daarom dit keer niet uit de Laurenskerk, maar uit de Hoflaankerk.

Vanuit het gebedshuis in Rotterdam-Kralingen is te zien hoe middels gesproken woord en muziek Arie Borgdorff, Maria Boersma, Anne-Loek Stubbe, James Faya, Ojukwu Igbo, Hinke van Abbema, Jonathan Top, Martin Geertsma en dominee Ilse Hogeweg (predikant Protestantse Gemeente R'dam-Kralingen) hun gevoelens uiten. Dit alles ondersteund door gebarentolk Christopher van der Werff.

Het zangkoor bestaat dit keer uit Mirjam van den Hoek (sopraan), Eva Meijboom (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Johannes Vermeer (bas). Het orgel wordt bespeeld door Wouter van der Wilt.

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.