Politie ziet verband tussen vijf schietpartijen in Rotterdam

Politiechef Fred Westerbeke maakte vrijdag bekend dat er één team wordt gezet op de verschillende incidenten. De recherche bekijkt de beschietingen op de volgende locaties: Mathenesserdijk , Potgieterstraat , Jagthuisstraat , Frits Ruysstraat en Van Galenstraat. De laatste beschieting, van een huis in Crooswijk, blijkt naar nu pas bekend is geworden in de nacht van 12 op 13 mei te zijn gebeurd.

Westerbeke: "De slachtoffers staan in relatie tot elkaar, onder meer familiair. Een aantal slachtoffers is van Surinaamse afkomst."

Bij de beschietingen zijn winkelpanden en woningen geraakt. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Het kan erop duiden dat het schieten als intimidatie of bedreiging moet worden gezien." Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Westerbeke zegt dat het nog te vroeg is om over de achtergronden van de schietpartijen te praten. "Je denkt in dit soort gevallen natuurlijk aan drugshandel. Aan geripte partijen, of mislukte leveringen. Maar we houden alle opties open."

Zorgelijk

De politiechef, die sinds 1 april de baas is over de Rotterdamse politie, noemt het aantal schietpartijen zorgelijk.

"We doen er alles aan om het vuurwapenbezit terug te dringen. Met preventieve acties en hogere straffen. Maar in onderzoeken als dit is de rol van het publiek cruciaal. Er moeten getuigen zijn die iets hebben gezien. Ik wijs er nog maar eens op dat mensen ook anoniem kunnen verklaren."

Het aantal schietpartijen in de regio Rotterdam is de afgelopen jaren gestegen, van 65 in 2014 tot 100 in 2019. In de eerste maanden van dit jaar daalden de cijfers, maar recentelijk is er dus die forse stijging, met alleen al acht incidenten tussen 1 en 14 mei.