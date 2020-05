Schiedam zoekt creatieve gebruikers van brugwachtershuisjes

Schiedam is op zoek naar creatievelingen die aan de slag willen met drie leegstaande brugwachtershuisjes in de stad. "Ze moeten functioneel in gebruik blijven, maar waarom niet iets lumineus ermee doen? Dus kom maar op met je plannen", roept wethouder Ruseler van cultuur op.

Het plan komt van de stichting Brugwachtershuisjes van Lotti Hesper uit Dordrecht. "Het is cultureel erfgoed en je ziet dit vooral in Nederland", vertelt Hesper. "Er zijn zo'n duizend van die huisjes in Nederland en daarvan staat het gros leeg of komt leeg. Er zit vaak nog wel een stuk techniek in, maar in Nederland is nog geen 10 procent herbestemd."

Duizend euro

Via de website van de stichting Brugwachtershuisjes zoekt Schiedam mensen die invulling willen geven aan drie huisjes: bij de Oranjebrug, de Hoofdbrug en de Ooievaarsbrug. Kandidaten die hun idee geaccepteerd zien, krijgen een startbudget van zo'n duizend euro om aan de slag te gaan.

"Je kunt denken aan tijdelijke exposities, een galerie, een kapper, een kiosk met lokale producten, koffie, in Amsterdam kun je er zelfs in slapen. Dat soort dingen gebeurt al", vertelt Lotti Hesper. Tot eind mei kunnen plannen voor de Schiedamse bruggebouwtjes worden ingediend.

Momenteel worden de huisjes gebruikt om zogenaamde 'troostkunst' te tonen. "Een geweldig initiatief van het Stedelijk Museum Schiedam", zegt Ruseler. "Wisseltentoonstellingen, een kunstwerk erin, dat soort dingen. Een diner-voor-twee is al eens gedaan bij de Oranjebrug, maar dat is nu in de coronatijd wat lastig. Het moet ook wel passen, want de brug moet bediend kunnen blijven. We staan open voor allerlei ideeën."

Anderhalve meter

Of ook wethouders en de burgemeester een huisje kunnen gebruiken om op een markante plek met inwoners in gesprek te gaan? Een soort spreekuur. "Ik vind dat op zich een heel bijzonder plan. Als er mensen zijn die dat idee indienen, moeten we er over nadenken", lacht Ruseler.

"Er hing hier ooit een quote van een oud-raadslid: 'Een brug, je moet ervoor open staan', die gaan we misschien weer terugbrengen. Dus je kunt ook aan dat soort dingen denken, een muurgedicht, een plek waar je heel klein kunt samenkomen als we minder dan anderhalve meter mogen gebruiken. Maar dat zal nog wel even duren. En een kleine BΒheeft ook belemmeringen. Lig je lekker hier na een lange dag Schiedam, komt de brugwachter even de brug openen", lacht de wethouder.

Selectiecommissie

"We vinden het belangrijk dat de lokale gemeenschap zich dit project toe-eigent en betrokken wordt", zegt Lotti Hesper van de stichting Brugwachtershuisjes.

"Mensen kunnen hun plan in woord en beeld op papier zetten, het liefst met een artist impression erbij. Vertel iets over jezelf, dan buigt een selectiecommissie zich erover." In die commissie zit de gemeente, de stichting Brugwachtershuisjes en de culturele Schiedamse stichting 'Mooi Werk'.

"In juli hopen we dat de eerste dingen zichtbaar zijn. Het ene plan is gemakkelijker en sneller uit te voeren dan het ander", besluit Lotti Hesper, die ook in andere gemeenten in de regio Rijnmond bezig is, zoals in Rotterdam en Dordrecht.