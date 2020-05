Lou en Taco hebben strafblad na het eten van een gebakje

Gezellig een gebakje eten in het centrum van Schiedam is twee goudsmeden en hun (schoon)ouders duur komen te staan. Met z'n vieren kregen ze een boete van maar liefst zestienhonderd euro. En een strafblad.

Een overheerlijke wafel, te koop bij een Schiedamse bakker. Dat is het onderwerp waarover Taco - "doe maar geen achternaam" - van Goudsmidatelier Tafel van Goud de dagen voor het voorval zit te appen met zijn vader, die in Voorburg woont.

Buiten opeten

Korte tijd later gaat in Schiedam de deurbel. Surpise! Pa en ma staan voor de deur. Met een doos vol lekkers. "Omdat mijn schoonmoeder net een nieuwe heup had gekregen en wij niet op de begane grond wonen, besloten we de gebakjes buiten op te eten", vertelt Lou, de vrouw van Taco.

De vier gebruiken een bankje in de kerktuin van het Oude Kerkhof en zetten daar twee krukjes bij. "We zaten keurig op anderhalve meter van elkaar."

Dan komen twee ijverige boa's aan. "Boete", klinkt het onmiddellijk. Waarom precies? En hoeveel er gelapt moet worden? Dat blijft in de lucht hangen.

Samenscholing

Als Lou een paar dagen later navraag doet, schrikt ze zich het apezuur. "Vierhonderd euro per persoon", krijgt ze te horen. "Niet om die anderhalve meter, maar vanwege samenscholing."

Verzet ter plekke hebben de vier niet gepleegd. "Dat zou nog een reden voor die boete kunnen zijn", zegt ze. "Maar we waren echt vier makke schapen."

Het goudsmid-koppel legt zich niet zomaar bij de situatie neer. Zeker niet omdat ze te horen hebben gekregen dat de ene Veiligheidsregio een stuk coulanter is dan de andere. "In Voorburg was ons dit niet overkomen, vertelde de boa die de boete uitschreef. Dat is toch vreemd, hè?"

'Waarschuwing voldoende'

De boa's in Schiedam blijken sowieso vlijtig met boetes uitdelen in coronatijd. Ze hebben er zeshonderd op hun conto, terwijl de politie er slechts veertig heeft uitgeschreven. De wijkagent heeft al laten weten dat een waarschuwing voldoende zou zijn geweest, zegt Lou.

De boete is nog niet op de deurmat gerold. Maar zodra hij aankomt, tekenen de goudsmeden bezwaar aan. De boete is hoog, maar vooral het strafblad dat ze door het voorval krijgen, zit ze niet lekker.

In Voorburg kampen de ouders van Taco intussen met een schuldgevoel. "Ze vinden het verschrikkelijk dat ze ons met het aanbieden van een gebakje een strafblad hebben bezorgd."