Sander de Kramer verrast jongeren met beperking met een trampoline

Anka van der Vorm, moeder van een van de bewoners, schreef een brief naar Sander de Kramer en Rijnmond Helpt. "Zij zitten hier vast in de woning. Vanwege het virus mag er geen contact zijn. Er is geen dagbesteding voor de bewoners en ze mogen eigenlijk alleen maar in de woning blijven", vertelt Anka. De jongeren vervelen zich dus rot!

'Springen maar!'

Marlies is een van de bewoners van het huis en de dochter van Anka. "Ik zou wel willen spelen in de tuin", geeft ze aan bij Sander. Ze glundert dan ook als Sander vertelt dat er een trampoline in de tuin komt. Ook de andere bewoners klappen en juichen als ze het goede nieuws horen.

Sander en zijn crew plaatsen de trampoline in de tuin en de jongeren maken er meteen gebruik van. "Dit is wat ik wilde zien, een lach op de gezichten van de mensen hier", vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Anka.

Bekijk hier de video met de blije bewoners