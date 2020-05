Inholland bereidt zich voor op nieuw schooljaar: 80 procent online onderwijs

Als de coronamaatregelen worden doorgezet, gaat Hogeschool Inholland zich het komend jaar richten op 80 procent online onderwijs en 20 procent lessen op school. Het college van bestuur vraagt haar docenten in een brief om daarmee rekening te houden.

Met de zomervakantie in aantocht en veel onzekerheid over de toekomst van het aanstaande onderwijsjaar, wil de hogeschool perspectief bieden aan studenten en medewerkers.

Er zijn berekeningen gemaakt voor de mogelijkheden van fysiek onderwijs met overal anderhalve meter afstand. Op basis daarvan is de conclusie dat met name praktijkonderwijs in bijvoorbeeld laboratoria en schriftelijke toetsen op school kunnen plaatsvinden, maar dat veruit het grootste deel van de lessen online worden gegeven. "Het zijn richtpercentages, we weten niet hoe het zich ontwikkelt", licht Inholland toe.

Eerstejaars

De hogeschool gaat proberen om in de beperkte ruimte in de gebouwen wat meer aandacht te geven aan eerstejaars. Die krijgen na de zomer bijvoorbeeld geen introductieweek om elkaar, de school en de stad te leren kennen. "De crisis is een aanslag op onze organisatie en op onze studenten. Maar online onderwijs is here to stay." Ook moeten er nog veel toetsen op een of andere manier worden ingehaald.

Internationale studenten kunnen het eerste halfjaar rekenen op onderwijs op afstand, omdat de reismogelijkheden vanuit het buitenland nog te onzeker zijn. De internationale uitwisseling gaat in de eerste helft van het studiejaar niet door.