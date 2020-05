Bij een aanrijding in Maassluis is een voetganger ernstig gewond geraakt. De man werd door een auto geschept op de kruising van de P.C. Hooftlaan met de Laan 1940-1945.

Hij is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij eerst was gestabiliseerd door een arts van het mobiel medisch team. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

De bestuurder van de auto, een 48-jarige man uit Maassluis, is aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en is aangehouden.