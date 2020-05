Ook yogascholen willen voor september al open: 'Yoga is al op je eigen ruimte'

Ook yogascholen willen eerder open dan 1 september. De meeste yogastudio's zijn inmiddels 'coronaproof', maar omdat yogaschoolhouders geen aparte branchevereniging hadden, was er geen sterke lobby richting het ministerie. Juliette Doorman van Kompassie Yoga Studio in Rotterdam Delfshaven begon daarom een actie op Facebook en had binnen no time vijfhonderd reacties van andere yogastudio's.

Inmiddels is de Vereniging Yoga Scholen Nederland opgericht en ligt er een protocol bij minister van Rijn. "We hebben een apart protocol ontwikkeld om verantwoord te kunnen sporten. Niet alleen de standaard anderhalvemetermaatregel. We hebben echt aan alles gedacht. Dus we hopen dat er nar ons geluisterd wordt. We doen ons best als branchevereniging voor heel Nederland", zegt Juliette Doorman.

Op dit moment worden sportscholen en yogascholen in de zelfde categorie geplaatst en dat vindt Doorman niet terecht. "We zetten ons niet af tegen sportscholen, maar het is letterlijk een andere tak van sport. In yogascholen zijn er ook geen apparaten. We gebruiken alleen de steun in ons lichaam en dus is het heel veilig."

Stress

Fedde Peuts, yogadocent bij Kompassie vult aan. "We geven geen high-five's, we gaan niet boksen of gezamenlijk juichen bij een doelpunt. Het is allemaal heel rustig en je gebruikt je eigen ruimte."

Er wordt door Doorman en Peuts juist een lans gebroken om snel weer open te gaan zodat veel mensen via yoga van hun stress af kunnen komen. "Ik las een artikel over de lockdown waarin een arts aangaf dat er meer mensen kunnen sterven aan eenzaamheid en sociaal isolement dan aan corona. Ik geloof niet dat mensen het aankunnen om heel lang opgesloten te zitten. Juist samen weer gaan trainen en daardoor uit je isolatie zorgt voor stressvermindering en daar wordt je weerstand ook weer beter van."